وزير خارجية التشيك يبحث القضايا الأمنية مع أمين عام الناتو في بروكسل

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بحث وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، اليوم الاثنين، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج القضايا الأمنية في مقر الحلف ببروكسل.



وذكر راديو (براغ الدولي) الناطق باللغة الإنجليزية أن المسؤولين بحثا أيضا الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنفوذ المتنامي للصين والاستعدادات لقمة الناتو المقبلة التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو القادم.



وفيما يتعلق بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، قال ليبافسكي إنه يجب على روسيا احترام التزاماتها الدولية، واقترح أن يبحث الناتو بشكل نشط عن أنماط تعاون لدعم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري.



كان وزير الخارجية التشيكي قد وصل اليوم إلى مقر الناتو في بروكسل قبل اسبوع من اجتماع وزراء خارجية الحلف المقرر عقده يومي الرابع والخامس من أبريل المقبل.