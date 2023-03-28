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هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعى؟.. خالد الجندى يجيب (فيديو)

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:41 م
هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعى؟.. خالد الجندى يجيب (فيديو) الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب لؤى على

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تجسيد الشخصيات التاريخية، اسمه تمثيل، لأنه لا يقصد به المطابقة، لا يمكن ترى شخص يمثل صلاح الدين الأيوبي، تقول هذا هو فعلا صلاح الدين الأيوبي، لا هذا يمثل الشخصية، ولا يقصد به المطابقة، وطبعا يوجد اختلافات وفروق.
 
وتابع الجندى، خلال برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "اتفق الأزهر الشريف واستقر على عدم تمثيل شخصيات الأنبياء والصحابة، وفيما عدا ذلك فهنا سعة، يعنى التابعين فقهاء هذا الأمر لا يمانعة شرع ولا دين، الأزهر الشريف يقف سياجا منيعا التى تمنع العبث بالثوابت والمفاهيم المحترمة فى الشريعة". 
 
واستكمل الجندى: "العمل الدرامى هو محاكاة أو تمثيل وتقليد و تصوير وليس مطابقة، وهو وسيلة جيدة مبتكرة لتوصيل المعلومة، دائما الأعمال الدرامية النافعة تلصق بذهن الناس، وتجسيد شخصية الإمام الشافعى، هو نوع من أن أنواع المعالجة المجتمعية، عن طريق الوسائل الدرامية". 
 
كانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.
 
وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

قناة الناس

فكر صح

خالد الجندي

الشافعي



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