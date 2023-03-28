نصائح لشرب الشاى بطريقة صحية.. تناوله بعد ساعتين من طعامك

نصائح لشرب الشاى بطريقة صحية 1. اشرب الشاي بعد ساعتين من الإفطار أو الوجبة يجب دائمًا تناول الشاي بعد فجوة لا تقل عن ساعتين بعد الإفطار أو أي وجبة، لا مانع من تناول الشاي في الصباح أو في المساء ، ولكن يجب الابتعاد عن تناول الشاي في وجبة الإفطار أو مع أي وجبة.

2. تناول الشاي الساعة 8:30 مساءً

3. اختر دائمًا الشاي عالي الجودة

4- تجنب شرب الشاي على معدة فارغة

5. عدم تناول الكافيين قبل النوم

6. لا تضيف الحليب أو السكر الزائد

إذا كنت تحب شرب الشاي في الليل ، فمن الأفضل أن تتناوله في الساعة 8:30 مساءً لأن هذا هو الوقت المثالي عندما يكون هضمنا هو الأقوى، وهذا يزيد من الكافيين الذي يساعد في التمثيل الغذائي للطعام.يغمر سوق الشاي عددًا لا يحصى من الخيارات، لذلك لا يوجد سبب للاكتفاء بشاي ذي نوعية رديئة الأساس المنطقي وراء ذلك بسيط للغاية ، فكلما كانت جودة الشاي أفضل ، كان تخميره أفضل ، ولا يمكننا أن ننسى الفوائد الصحية التي تأتي.يجب ألا تشرب الشاي على معدة فارغة. الشاي يحتوي على العفص الذي يمكن أن يؤدي إلى الحموضة وبالتالي ، يجب أن تحاول تناول الشاي بعد تناول وجبتك.الامتناع عن تناول الشاي قبل النوم لأن الكافيين يمكن أن يتداخل مع نومك أيضا ، لا تسخن أو تغلي الشاي يساعد نقع الشاي في درجات حرارة منخفضة في الحفاظ على فوائد الشاي.

حاول الحفاظ على أصالة الشاي من خلال عدم إضافة الحليب أو السكر الزائد.

إذا كنت لا تزال تحب إضافة الحليب إلى الشاي، أضف بعض الحليب الساخن قرب النهاية وأطفئ موقد الغاز بعد أن يغلي.