نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لمتابعة تفعيل قانون المحال العامة

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة تفعيل قانون 152لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة.

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام مديرية الإسكان ومدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير الشئون القانونية ومدير المركز التكنولوجى بالمحافظة ومديرى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات فى إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين فى إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.

ومن جانبه أكد "عصام" على ضرورة تذليل العقبات ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مُبسَّط للراغبين فى إقامة المشروعات والعاملين بها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 واللوائح المنظمة لذلك والذى يهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال مجموعة من القواعد والآليات بما يضمن التيسير على المواطنين، حيث أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهى المركز المختص بالتراخيص.

وأشار "عصام" إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق معدل إنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحال وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة.

ووجَّه "عصام" بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئول التراخيص داخل المنظومة بالمرور على المحال العامة على الطبيعة، وذلك على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لتوعية المواطنين وشرح قانون المحال العامة وتشجيعهم على الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للأنشطة المختلفة المُدرجة بالقانون.