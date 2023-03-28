ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( PETRA III ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 40241 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29809 طن تشمل : 13000 طن يوريا صب و 2000 طن جبس معبأ و 120 طن مولاس و 345 طن بصل معبأ و 3596 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37580 طن تشمل : 825 طن ابلاكاش و 1067 طن خشب زان و 7157 طن خردة و 1265 طن حديد و 3066 طن صويا و 24000 طن ذرة و 200 طن مولاس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 925 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 120 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3227 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122090 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112764 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4586 شاحنة.