اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) لتحميل61 ألف طن

الإثنين، 27 مارس 2023 12:47 م
ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) لتحميل61 ألف طن ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22969 طن تشمل : 14085 طن يوريا صب و 5050 طن مولاس و 238 طن بصل معبأ و 3596 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56304 طن تشمل : 5213 طن ابلاكاش و 2119 طن خشب زان و 11356 طن خردة و 800 طن حديد و 3401 طن صويا و 28900 طن ذرة و 4023 طن قمح  و 492 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1238 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 248 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2548 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129440 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113981 طنًا  .
 
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4083 شاحنة .
 
 

 


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