ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) لتحميل61 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22969 طن تشمل : 14085 طن يوريا صب و 5050 طن مولاس و 238 طن بصل معبأ و 3596 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56304 طن تشمل : 5213 طن ابلاكاش و 2119 طن خشب زان و 11356 طن خردة و 800 طن حديد و 3401 طن صويا و 28900 طن ذرة و 4023 طن قمح و 492 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1238 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 248 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2548 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129440 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113981 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4083 شاحنة .