منع زيلينسكي من تناول شوكولاتة مهداه من مغامر بريطاني.. لهذا السبب

كتبت : شيماء عبد المنعم

أهدي المغامر البريطاني الشهير بير جريلز قطعة شوكولاتة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حين التقيا، الشهر الماضي، وحسب ما نشر موقع telegraph فأن الفريق الأمني للرئيس الأوكراني منعه من تناول هذه الشوكولاتة، خوفا من أن يكون المغامر البريطاني يحاول تسميم زيلينسكي.



بير جريلز و فولوديمير زيلينسكي

وفي حوار صحفي، قال جريلز البالغ من العمر 48 عاما، إنه "فهم السبب"، مشيرا إلى أنه قام بنفس الأمر مع زعماء عالم سابقين، خلال لقائه بهم.

وكان جريلز شارك مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "قطعة سلمون"، بعدما اصطادها في برية ألاسكا.وذكر المغامر الشهير: "كانت محاولة مني لإذابة الجليد خلال اجتماعنا الأول.. كان الهدف هو التعرف على زيلينسكي الحقيقي".

ووصف جريلز زيلينسكي بأنه "متواضع حقا ومركز تماما"، مضيفا "كنت أسأل الناس ما رأيكم فيه، كنت أشعر أن أوكرانيا كلها وراءه".