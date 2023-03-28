اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

منع زيلينسكي من تناول شوكولاتة مهداه من مغامر بريطاني.. لهذا السبب

الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:13 ص
منع زيلينسكي من تناول شوكولاتة مهداه من مغامر بريطاني.. لهذا السبب بير جريلز و فولوديمير زيلينسكي
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهدي المغامر البريطاني الشهير بير جريلز قطعة شوكولاتة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حين التقيا، الشهر الماضي، وحسب ما نشر موقع telegraph فأن الفريق الأمني للرئيس الأوكراني منعه من تناول هذه الشوكولاتة، خوفا من أن يكون المغامر البريطاني يحاول تسميم زيلينسكي.
 
بير جريلز و فولوديمير زيلينسكي
بير جريلز و فولوديمير زيلينسكي
 
وفي حوار صحفي، قال جريلز البالغ من العمر 48 عاما، إنه "فهم السبب"، مشيرا إلى أنه قام بنفس الأمر مع زعماء عالم سابقين، خلال لقائه بهم.
 
وكان جريلز شارك مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "قطعة سلمون"، بعدما اصطادها في برية ألاسكا.وذكر المغامر الشهير: "كانت محاولة مني لإذابة الجليد خلال اجتماعنا الأول.. كان الهدف هو التعرف على زيلينسكي الحقيقي".
 
ووصف جريلز زيلينسكي بأنه "متواضع حقا ومركز تماما"، مضيفا "كنت أسأل الناس ما رأيكم فيه، كنت أشعر أن أوكرانيا كلها وراءه".
 

أورلاندو بلوم وزيلينسكى يناقشان جرائم الحرب الروسية فى القصر الرئاسى بأوكرانيا

وسافر نجم هوليوود البريطاني، أورلاندو بلوم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث أشاد بقوة شعبه وسط حرب فلاديمير بوتين المستمر، ووصفه بأنه "مثير للرهبة".

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تحدث اورلاندو كسفير للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، حيث أمضى الممثل ثلاثة أيام في البلاد وزار كييف وإربين وديميدف.

قال نجم فيلمي Pirates of the Caribbean و Lord of the Rings قبل مغادرته كانت أن رحلته  الأولى إلى أوكرانيا كانت منذ عام 2016 .

وأثناء وجوده في كييف، التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشوهد الاثنان في لقطات في القصر الرئاسي بالعاصمة، حيث ناقشا المشاريع الإنسانية وجهود إعادة الإعمار لمساعدة أطفال أوكرانيا.

أخبر بلوم زيلينسكي أن رسالته منذ بدء الحرب "انعكست في شجاعة الشعب الأوكراني وتصميمه"، وأن "العالم كان يراقب" بعد اتهام بوتين بشأن ترحيل الأطفال.

والثنائي احتضنوا بعضهما وتبادلوا المصافحة عند الاجتماع، وكان زيلينسكي نفسه ممثلاً في أوكرانيا لعب دور مدرس يصبح رئيسًا قبل صعوده السياسي السريع.

 

زيلينسكي

شوكولاتة

مغامر بريطاني

بير جريلز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة