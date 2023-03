منع زيلينسكي من تناول شوكولاتة مهداه من مغامر بريطاني.. لهذا السبب

وسافر نجم هوليوود البريطاني، أورلاندو بلوم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث أشاد بقوة شعبه وسط حرب فلاديمير بوتين المستمر، ووصفه بأنه "مثير للرهبة".

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تحدث اورلاندو كسفير للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، حيث أمضى الممثل ثلاثة أيام في البلاد وزار كييف وإربين وديميدف.

قال نجم فيلمي Pirates of the Caribbean و Lord of the Rings قبل مغادرته كانت أن رحلته الأولى إلى أوكرانيا كانت منذ عام 2016 .

وأثناء وجوده في كييف، التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشوهد الاثنان في لقطات في القصر الرئاسي بالعاصمة، حيث ناقشا المشاريع الإنسانية وجهود إعادة الإعمار لمساعدة أطفال أوكرانيا.

أخبر بلوم زيلينسكي أن رسالته منذ بدء الحرب "انعكست في شجاعة الشعب الأوكراني وتصميمه"، وأن "العالم كان يراقب" بعد اتهام بوتين بشأن ترحيل الأطفال.

والثنائي احتضنوا بعضهما وتبادلوا المصافحة عند الاجتماع، وكان زيلينسكي نفسه ممثلاً في أوكرانيا لعب دور مدرس يصبح رئيسًا قبل صعوده السياسي السريع.