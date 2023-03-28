مصطلحات أمنية.. تعرف يعنى إيه "الزنزانة"

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ " الزنزانة " فى أقسام الشرطة.

مصطلح الزنزانة في اقسام ومقار الشرطة هى عكس التخشيبة، فإذا كانت التخشيبة مخصصة للمشتبه بهم، والذين قيد التحقيق ومدد الحبس بها لا تتجاوز الـ24 ساعة، فإن الزنزانة فهى مكان مخصص لسجن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام من القضاء بمدد طويلة تتجاوز السنوات.

الزنزانة مكانها داخل السجون العمومية، وتقع تحت سلطة مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ويودع به المتهمون الصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدة متفاوتة، ويطبق عليهم لوائح وقانونين السجون المصرية.