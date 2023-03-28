مسجل خطر بالمنصورة يقتل طفلته بعد وصلة تعذيب عقابًا على تبولها اللاإرادى

الدقهلية - شريف الديب

تخلص مسجل خطر من ابنته القاصر بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ، في نهار شهر رمضان بعدما تجرد من مشاعر الإنسانية، وتعدى عليها بالضرب بوحشية، وهى لم يتجاوز عمرها 5 سنوات بسبب تبولها اللاإرادى، ما أدى لإصابتها بجروح وكدمات خطيرة وجرى نقلها للمستشفى، وتوفيت متاثرة بإصابتها.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمامور مركز شرطة ثان المنصورة بقيام احد الاشخاص بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة بالاعتداء بالضرب المبرح علي طفلته الصغيرة وإصابتها بجروح وكدمات خطيرة.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إصابة الطفلة " زمن. أحمد .ح.ع "، 5 أعوام، بجرح قطعي بالرأس، وقطع بالشفه السفلية بالفم، وكسر الساق اليسرى، وكدمات متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت بعد ذلك متاثرة بإصابتها، وتبين أن والدها ويدعي "أحمد .ح.ع"،40 عامًا، عاطل، مسجل شقي خطر، قام بالاعتداء عليها بالضرب في وصلة تعذيب مستمرة بسبب كثرة تبولها اللاإرادي.

تم ضبط الأب واعترف بجريمته مبررًا ذلك بمحاولة تأديبها لكثرة تبولها اللارادي على الرغم من كبر سنها، ومحاولة تعليمها التوقف عن ذلك، وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.