وقال مسؤول ملف الأغوار فى مُحافظة طوباس معتز بشارات إن مجموعة من المستوطنين قاموا بوضع حظيرة صغيرة ومجموعة من الأبقار في منطقة "الحنو" الواقعة في الجهة الشرقية من سهل البقيعة، ثم قاموا أمس بإقامة ثلاث حظائر "بركسات" في المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

وأضاف، أن مساحة الأراضي التي من المتوقع أن تستولي عليها البؤرة بشكل كامل تقدر بحوالى 1800 دونم، علما أن هذه الأراضي مملوكة لمواطنين من بلدة طمون.

وأوضح أن المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤرة نفذوا اعتداءات على الرعاة في وقت سابق، حيث قاموا قبل يومين بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.

يذكر أن المستوطنين أقاموا أكثر من خمس بؤر استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية خلال أقل من عشرة أعوام، وتعد هذه البؤر من أشكال الاستيطان الرعوي الذي يستولي على مساحات واسعة من الأراضى الزراعية والرعوية في الأغوار، ويغلقها بشكل كامل أمام المواطنين والرعاة ويحرمهم من استغلالها.