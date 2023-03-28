جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ففي بلدة اليامون غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: علي اياد سمار، ومرهف عبد للحميد حوشية، وباسل فرج خمايسة، ورأفت اياد حوشية.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: اياد فؤاد حمامرة (21 عاما)، وعبد المنعم خالد شوشه (21 عاما)، وصابر ياسر شوشه من قرية حوسان، والمواطن أيمن علان الوحش (50 عاما)، من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: وائل فتحي البدوي (48 عاما) وعمار جوابرة من مخيم العروب، وإسماعيل أحمد الحوامدة من بلدة السموع.

وفي القدس، اعتقلت تلك القوات الناشط المقدسي نظام أبو رموز من المسجد الأقصى المبارك.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ماجد عند من سكان مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، عند حاجز طيار نصبته على مدخل المدينة الجنوبي.