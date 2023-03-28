مركز المحلة بالغربية يزيل 7 حالات تعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز و مدينة المحلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

شهدت الحملات إزالة 7 حالات تعد لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى الجابرية والعامرية ونمرة البصل وشبرابابل والبنوان وبشبيش ودمرو، حيث تم تنفيذ إزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة 15 سهما بقرية الدواخلية التابعة لوحدة العامرية، وإزالة 2 عامود مسلح ليلاً، بالتعدى على الطريق العام على مساحة 1 سهم، نطاق وحدة الجابرية.

كما واصلت الحملات بإزالة هنجر على مساحة 200 متر بقرية نمرة البصل، وإزالة كلية لشدادات خشبية بدور ثالث علوى لمخالفة البناء، على مساحة 60 مترا بقرية البنوان، إلى جانب إزالة شدة خشبية وحديد تسليح ليلاً، بدور ثانى علوى، على مساحة 85 مترا، بقرية كفر حجازى التابعة لوحدة شبرابابل.

وفك شدة خشبية بدور أول علوي ليلاً، داخل الحيز العمرانى، علي مساحة 120مترا، بعزبة الجمل التابعة لقرية أبوالنجاة بنطاق وحدة بشبيش، بالإضافة إلي إزالة شدة خشبية لعمل سمل خرسانى، داخل الحيز العمرانى، علي مساحة 60 مترا بنطاق الوحدة المحلية بدمرو.

وشدد رئيس المدينة، بضرورة عدم التهاون بإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدى بكل حسم؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.

وأشار رئيس المدينة، على تواصل إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدى بكل حسم؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.