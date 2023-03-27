مركز المحلة بالغربية يزيل حالات تعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء

كما تم تنفيذ إزالة مبنى من البلوك على مساحة 3 سهم بنطاق وحدة الشهيدي .

وإزالة سور بالبلوك الأبيض ليلاً، خارج الحيز العمراني على مساحة 1 قيراط بنطاق وحدة محلة أبوعلي .

وأشار رئيس المدينة، على تواصل إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدي بكل حسم؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.