مركز المحلة بالغربية يزيل حالات تعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء

تابع اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، بالتنسيق مع اللواء اسامة ابو فرد مساعد مدير امن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية تمكنت الحملات من إزالة 5 حالات تعد لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى الهياتم والشهيدي ومحلة أبوعلي، حيث تم تنفيذ إزالة أساس بلوك على مساحة 9 سهم، وسور بطول10متر، بجانب إزالة سور من ضلعين بالطوب الأحمر وزوايا حديد مثبته داخل السور بطول 10 متر، بنطاق وحدة الهياتم .
كما تم تنفيذ إزالة مبنى من البلوك على مساحة 3 سهم بنطاق وحدة الشهيدي .
وإزالة سور بالبلوك الأبيض ليلاً، خارج الحيز العمراني على مساحة 1 قيراط بنطاق وحدة محلة أبوعلي .
وأشار رئيس المدينة، على تواصل إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدي بكل حسم؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.
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