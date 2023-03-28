اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مرصد الأزهر: يجوز للمرأة شرعا تقلد كافة وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:53 م
مرصد الأزهر: يجوز للمرأة شرعا تقلد كافة وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرف -أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مرصد الأزهر أنه يجوزُ للمرأة شرعًا أن تتقلد الوظائف التي تناسبها كافة بما فيها وظائف الدولة العليا ووظائف القضاء والإفتاء، وأنَّه لا يجوزُ المصادرة على حقِّها هذا أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن ينحازون ضد المرأة ولا يقبلون بأن تجلس المرأة إلى جوارهم في مراكز الإدارة والقيادة، فيحولون بينها وبين حقها المقرر لها شرعًا ودستورًا وقانونًا، وكل محاولة من هذا القبيل هي إثم كبير، يتحمل صاحبه عواقبه يوم القيامة .

 

كما أوضح المرصد موقف الإسلام من تعليم المرأة، مشيرا الي إن اعتقاد البعض بأن الإسلام يُحرم أو يجرم تعليم النساء والفتيات اعتقاد خاطئ ومنافٍ لصحيح الدين.. فقد كفل الدين الإسلامي حق تحصيل المرأة للعلم كما كفله للرجل، سواءً بسواء، بل وعدّ حرمانها منه سلبًا لحق من حقوقها الشرعية، وبالتالي فإن القول بغير ذلك افتراء على ديننا الحنيف الذي فرض طلب العلم على كل مسلمٍ ومسلمةٍ، فقال تعالى: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون".

 

 


مرصد الازهر

الازهر الشريف

تعليم المرأة

المناصب العليا



الموضوعات المتعلقة

باحث بمرصد الأزهر لقناة الناس: الصيام يهذب النفوس.. فيديو

الإثنين، 27 مارس 2023 07:19 م

باحث بمرصد الأزهر لقناة الناس: الصيام يهذب النفوس

الإثنين، 27 مارس 2023 06:48 م

مرصد الأزهر: الإرهاب البيولوجي.. تحوّل خطير في مسار الإرهاب التقليدي

الأحد، 12 مارس 2023 12:12 م

مرصد الأزهر : اقتحام نحو 3,600 مستوطن لساحات "الأقصى" خلال فبراير الماضي

الخميس، 09 مارس 2023 04:42 م

مرصد الأزهر يحذر من خطورة الفتوى بغير علم.. ويتخذ "فتاوى داعش" نموذجًا

الأحد، 05 مارس 2023 12:04 م

اللجنة الدينية بـ"الشيوخ" تناقش خطة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

السبت، 04 مارس 2023 05:00 م

دراسة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الإرهاب واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعى خطر يهدد البشرية.. يمنح التنظيمات فرصة لتنفيذ أنشتطها بأقل الخسائر فى صفوف عناصرها.. ويجب وقف انتشار الأسلحة ذاتية التشغيل

الخميس، 02 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة