محافظ كفر الشيخ يعلن انتهاء 80% من أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، الانتهاء من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، بنسبة 80%، والذي يُجري ترميمه حالياً بالتعاون المُشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وقال المحافظ، أنه تم الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد من عروق وألواح بنسبة 100%، والانتهاء من عزل سطح المسجد والحمامات القديمة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من عمل خرسانة رغوية لسطح المسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء أيضاً من طبقة لياسة أعلي الخرسانة الرغوية للحماية بنسبة 100%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من صب وتركيب الشرفات بنسبة 80%، والانتهاء من قصية الردم للمسجد والغرفتين والحمامات وعزلها بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من صب دكة خرسانة عادية للمسجد بنسبة 100%، منوهاً أنه جاري تصنيع أبواب وشبابيك الـ9 حمامات المضافة حديثاً للمسجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال تأسيس كهرباء المسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية للمسجد بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من أعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد، وتم الانتهاء من مباني الغرفتين بنسبة 100%، فضلاً عن الانتهاء من مباني 8 حمامات مضافة حديثاً بنسبة 100%، والانتهاء من صب الغرفتين والحمامات بنسبة 100%.

وأفاد محافظ كفر الشيخ، أنه تم أيضاً الانتهاء من تركيب بلاط السطح بنسبة 80%، كما تم الانتهاء من إزالة دهانات المقصورة النحاسية بالضريح، بجانب الانتهاء من تكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد بالحجر بنسبة 100%، والانتهاء من المحارة الخارجية للغرفتين بنسبة 100%، منوهاً أنه جاري تجهيز العزل للغرفتين والحمامات والميضاء، وجاري الآن تأسيس أعمال السباكة للحمامات والميضاء بنسبة 90%، وجاري أعمال تركيب بلاط حجاري سمك 8 سم بصحن المسجد بنسبة 40%.

وأكد المحافظ، أن العمل يُجري على قدم وساق لإنهاء أعمال ترميم مسجد أبو غنام، تمهيداً لافتتاحه قريباً أمام المصلين ورواد المسجد وأهالي مدينة بيلا، لافتاً إلي أن تطوير مسجد أبو غنام في بيلا يُعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

جدير بالذكر، إن تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين، يرجع إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.