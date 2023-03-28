اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:32 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الشوارع وكوبري القنطرة.. صور

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:09 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الشوارع وكوبري القنطرة.. صور جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية، كما وجه بإزالة عدد من الاشغالات من عدد من الشوارع لتعدي أصحاب المحال عل الشوارع، ومنهم صاحب معرض.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ كوبري القنطرة  المعدني الجديدة، المقابل لإدارة مرور كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لافتتاحه، وانتهاء حالة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي.

وتابع الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ. 

 

الأعمال الجارية بشارع عبد الهادي راضي
الأعمال الجارية بشارع عبد الهادي راضي

تبطين الترع بجوار الكوبري الجديد
تبطين الترع بجوار الكوبري الجديد

تفقد محافظ كفر الشيخ للطرق
تفقد محافظ كفر الشيخ للطرق

جانب من الأعمال الجارية
جانب من الأعمال الجارية

جانب من التفقد
جانب من التفقد

جانب من تفقد المحافظ للكوبري
جانب من تفقد المحافظ للكوبري

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

كوبري القنطرة الجديدة
كوبري القنطرة الجديدة



 

 


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