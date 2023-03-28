محافظ جنوب سيناء: زراعة أكثر من 70 ألف شجرة بالمدارس ومداخل المدن والقرى والوديان

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم جلسة المجلس التنفيذي بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وافتتح المحافظ الجلسة بتهنئة الجميع ب شهر رمضان المبارك، ووجه المحافظ بان الفترة القادمه تحتاج الى حشد الجهود للحفاظ على الإنجازات السابقة وتحقيق المزيد من الإنجازات،

وأكد على ان النجاح يتحقق بمنظومة منضبطة ومترابطة ومتجانسة وان النجاح لاينسب لفرد واحد بل لمجموعة عمل متكاملة.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات ومنها الخطة الإستثمارية 2022/2023م ، واكد على استمرارية العمل بمعارض وشوادر اهلا رمضان ومراقبة توافر السلع وان تكون الأسعار مناسبة للمواطنين، كما اجرى المحافظ اتصالات هاتفية بكبار المسئولين بوزارة التموين لضخ المزيد من السلع وبخاصة اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استمع المحافظ الى عرض نسب الزيادة السكانية على مستوى المحافظة ووجه بتنظيم مسابقة لطلاب المدارس حول الزيادة السكانية ومردودها ومناقشة المقترحات المقدمة منهم.

وطالب المحافظ بمتابعة منطومة التاكسى الذكى ومنظومة الدراجات والتي تعد من اهم مكاسب مؤتمر المناخ وازالة اية عوائق تحد من تفعيلها، كما تم مناقشة موقف الزراعة في المحافظة وتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية والخاصة بزراعة 100مليون شجرة ، حيث تم زراعة اكثر من 70 ألف شجرة بالمدارس ومداخل المدن والقرى والوديان.

وأكد على متابعة الاستعدادات الجارية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، استعدادا لانطلاق المهرجان المصرى الاماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة القليلة المقبلة.