محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ مشروع ازدواج وتوسعه ورفع كفاءة طريق ههيا

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المهندسة سلوى سامي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية مشروع تغطية وازدواج ورفع كفاءة طريق الزقازيق / ههيا/ أبو كبير بالهيئة العامة للطرق والكباري بطول 21 كم وبتكلفة 888 مليون جنيه، وذلك للوقوف علي معدلات الأداء ودفع عجلة العمل به، وتهيئته أمام حركة السيارات وتقليل الكثافة المرورية والحد من حوادث السير والحفاظ على أرواح المواطنين

ثمن المحافظ مجهودات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واستجابته لتطوير ورفع كفاءة وتغطية وازدواج طريق الزقازيق / ههيا / أبو كبير تفاديا لوقوع الحوادث وتحقيق الراحة والأمان لمستخدميه، وكذلك الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ المشروعات القومية الهامة وخلق محاور مرورية رئيسية داخل محافظة الشرقية تساهم في استيعاب الكثافة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن .

وأكد أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق والكباري وتنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

من جانبها أشارت المهندسة هبة غنيمي مديرة المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري الي انه جاري تنفيذ الاعمال بالطريق علي قطاعين القطاع الأول في المسافة من الزقازيق الي ههيا بطول 9.5 كم بالإضافة الي 2 كم بنطاق مركز أبو كبير تم الانتهاء من رصفهم وذلك بتكلفة 490 مليون جنية والقطاع الثاني من ههيا حتي أبو كبير بطول 9.5 كم وبتكلفة 398 مليون جنيه شاملة اعمال التغطية بمواسير تتراوح اقطارها ما بين 1 إلى 1.5 متر علي مسافة 5800 متر وتغطيتها بالأتربة والرمال تمهيدًا لوضع طبقات الأساس والرصف بالأسفلت وتهيئة الطريق امام حركة السيارات والمارة

أوضحت مديرة المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري أن الاعمال بالطريق تتم علي قدم وساق حيث تم الانتهاء من تغطية مسافة 750متر في المسافة بين الزقازيق وعزبة الصبان بقطر 1 متر، وجار تنفيذ أعمال تغطية 1250 متر بمواسير قطر 1.5 متر مزدوج في المسافة ما بين المسلمية وصبيح وتغطية مسافة 600 متر بمواسير قطر 1.5 متر مزدوج امام قرية صبيح بالإضافة الي تغطية 350 متر بمواسير قطر 1.5 متر مزدوج في المسافة من ههيا حتي أبو كبير مشيرة الي انه يتم تنفيذ اعمال الرصف باستخدام تقنية FDR بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة، وكذلك سرعة إنجاز الأعمال بما لا يخل بالمواصفات الهندسية والفنية المحددة للطريق .

أضافت مديرة المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري أنه فور الانتهاء من اعمال التغطية سيتم تنفيذ الاعمال الصناعية واقامة الحواجز الخرسانية والجزيرة الوسطي وانارة وتشجير الطريق بالتنسيق مع مراكز الزقازيق وههيا وأبو كبير لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليه وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة

شدد المحافظ علي إسراع الخطى في تنفيذ الاعمال ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، مشيرًا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في إنشاء كباري علوية وأنفاق مشاة جديدة تساهم في السيولة المرورية المطلوبة، وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.