محافظ الإسكندرية: تنفيذ 390 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 2023

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ ، شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1يناير وحتى 22 مارس 2023 ، 25 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 365 قرارًا، وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 390 قرار إزالة.

هذا ويعتبر، حي المنتزة أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة والفورية به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 22 مارس 2023 عدد 107 قرارات إزالة، وتبعه حى شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 88 قرار إزالة، ثم العامرية ثان والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 74 قرار إزالة ثم العجمى 47 قرارًا، وتبعه العامرية أول 24 قرار إزالة.