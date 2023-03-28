محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بمتابعة معارض "أهلا رمضان"

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لمعارض "أهلا رمضان" التي تم افتتاحها على مستوى الأحياء، والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمعارض، والإلتزام بتقديم تخفيضات على الأسعار والتأكد من عدم وجود أي معوقات للعارضين والمواطنين.

وأشار المحافظ أنه في حال عدم وجود إقبال للمواطنين على أحد معارض "أهلا رمضان" فأنه من الممكن نقل المعرض إلى مناطق أخرى أكثر إحتياجًا، ولا يوجد بها معارض، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع الجميع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت التوسع فى افتتاح أفرع معارض " أهلا رمضان" ،حيث افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا رمضان" رقم 13 ، الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونستعرض فى السطور التالية أماكن فروع معارض" أهلا رمضان" بمحافظة الإسكندرية :

1- المول التجارى بمحطة مصر ، بحى وسط

2-مجمع وهدان بالمنشية ، حى وسط

3- مجمع الأزاريطة بحى وسط

4- مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول

5- مجمع استهلاكة البيطاش بحى العجمى

6- مجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك

7- مجمع استهلاكى على القطا بجليم ،حى شرق

8- مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس ، حى شرق

9- مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى ،حى شرق

10- مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول

11- مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير ،حى المنتزة أول

12- معرض " اهلا رمضان" بميدان محمد نجيب ، سيدى بشر ، حى المنتزة أول

13- معرض " اهلا رمضان" الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة

أما عن اسعار السلع المطروحة داخل المعارض فجاءت بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيه بدلا من 26 جنيها، والأرز المدعم 14 جنيه بدلا من 16 جنيه، وسعر كيلو السكر 18 جنيه بدلا من 22 جنيه، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيه بدلا من 35 جنيه، وسعر اللحم البلدي 230 جنيه بدلا من 280 جنيه، واللحم السوداني 190 جنيه بدلا من 220 جنيه، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيه بدلا من 33 جنيه، وسعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيه بدلا من 17 جنيه، بالإضافة إلي التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.