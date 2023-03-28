اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:53 م
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متظاهرون يحرقون بنكا فى مدينة نانت الفرنسية ويشتبكون مع الشرطة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:20 م
متظاهرون يحرقون بنكا فى مدينة نانت الفرنسية ويشتبكون مع الشرطة مظاهرات فرنسا - أرشيفية
وكالات

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أحرق متظاهرون فرنسيون بنكا فى مدينة نانت، ما أسفر عن اشتباكات مع الشرطة، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

 

وفى الوقت نفسه، شهدت مدينة ليون، جنوبى البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

 

وكانت قد قالت الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

 

وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كى تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.

 

ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.


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