لجنة لإدارة القابضة للغزل والنسيج لحين تشكيل مجلس إدارة جديد

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام ، قرر تشكيل لجنة لإدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال الفترة المقبلة، لحين تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد، لاسيما بعد تفويض الجمعية العامة غير العادية للوزير، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

أضافت المصادر أن اللجنة التي تدير الشركة حاليا، تتكون من اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، واللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ، والدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة في حين خلت اللجنة من باقى أعضاء مجلس إدارة الشركة .

كان الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، أعلن أن هناك عدد 31 شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح 9 شركات فقط وهى (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج و الأقطان) وسيتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في 1 يوليو 2020.

وأضاف: هناك 7 شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقي شركتين هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان.

وأشار اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة خلال تصريحات له فى مجلس النواب، إلى أن بعض القصور التي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك ايطالي وسويسري لم يصرف في موعده .

ولفت الي مطالبه وزارة المالية بضمانات معينة، واوضح ان البنك الايطالي كان المفروض ان يضمن القرض، الا ان العقد تم امضاءه في السادس من مارس الجاري .