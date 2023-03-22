رئيس الوزراء يتابع نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعاً لمتابعة نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة أداء مختلف الشركات التابعة لها، وصولاً لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمالها، وكذا العمل على اتاحة مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة فى مختلف المجالات، وذلك بما يسهم فى دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت موقف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موضحاً أن الشركة القابضة تتبعها 19 شركة، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 24 ألف عامل، لافتا إلى أهم نتائج أعمال الشركة القابضة المجمعة، والتى أشارت إلى أن حجم الإيرادات من النشاط التجاري وفقا لميزانية عام 2022، وصل إلى 24.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 20.1 مليار جنيه للعام المالي السابق عنه، فيما بلغ صافى الربح المحقق 5.1 مليار جنيه، ووصلت قيمة الصادرات من منتجات الشركات إلى نحو 3.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه فى ميزانية عام 2021.