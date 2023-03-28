كتر منه في السلطة.. اعرف الفوائد الصحية للفلفل الحلو في رمضان

كتبت ميرفت رشاد

يُعد الفلفل الحلو من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها بكل سهولة سواء في السلطات أو إضافته لبعض الأطعمة، فهو يوفر مزيجًا مفيدًا من الفوائد الصحية المذهلة، فمن المهم أيضًا التركيز على الحصول على ما يكفي من مجموعة متنوعة من الخضراوات في نظامك الغذائي خاصة خلال شهر رمضان الكريم ، وإليك فوائد الفلفل الحلو المدعومة علميًا والتي تأتي من تناوله وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 محاربة تلف الخلايا:



يحتوي الفلفل الحلو على صبغة طبيعية تسمى الليكوبين ، والتي يمكن العثور عليها أيضًا في البطيخ والطماطم والجوافة والجريب فروت ، من بين جميع ألوان الفليفلة الحلوة ، فإن الصنف الأحمر هو الأكثر ثراءً في الليكوبين، ولكن ماذا يفعل هذا المركب النباتي الطبيعي لصحتك؟

وفقًا لتقرير نُشر في Nutrients ، يعد اللايكوبين أحد أصباغ النباتات القليلة المختلفة التي تم العثور عليها للمساعدة في محاربة الجذور الحرة في الجسم،وهي عبارة عن مركبات يمكن أن تسبب تلفًا لخلايا الجسم ، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض، وبالتالي قد يكون قادرًا على المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 صحة العين:



يحتوي الفلفل الأصفر والبرتقالي على صبغتين طبيعيتين تسمى زياكسانثين ولوتين ، والتي تصنف أيضًا على أنها كاروتينات، تم العثور على هذه الكاروتينات ، والتي توجد أيضًا في العديد من الأطعمة ذات اللون الأصفر والبرتقالي الطبيعي مثل الشمام والجزر والبيض والسلمون ، لفائدة صحتك بعدة طرق.

وفقًا لتقرير نُشر في Nutrients ، يمكن أن تساعد هذه الأصباغ الطبيعية في صحة عينيك، يذكر التقرير أن اللوتين والزياكسانثين جزء من الصبغة الموجودة في البقعة الصفراء حول شبكية العين - وهي بقعة معروفة بالمساعدة في الحماية من الضوء الأزرق.

3 غني بفيتامين سي:



الفلفل الحلو غني بفيتامين سي في الواقع ، يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين سي أكثر من البرتقال ، لبناء المناعة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم ، فقد ثبت بالفعل أنه يساعد في الوظيفة الإدراكية مع تقدمنا ​​في العمر.

4 تعزيز مناعتك:



تعتبر العناية بمناعتك جزءًا أساسيًا من الحفاظ على صحة جسمك، يحتوي الفلفل الحلو على كمية صلبة من فيتامين (أ) ، المعروف أنه يساعد في تعزيز قوة جهاز المناعة لدينا.

اتفق معظم الباحثين على أن الكميات الكافية من فيتامين أ يمكن أن تساعد في حمايتنا من الأمراض المعدية ، لكن السبب وراء ذلك لا يزال محل نقاش. وفقًا للمراجعة السنوية للتغذية ، يمكن أن يكون ذلك بسبب نقص فيتامين أ يعيق قدرتنا على امتصاص العناصر الغذائية من خلال تجديد بعض الحواجز المعوية بعد الإصابة، فيتامين أ ضروري أيضًا لبناء الخلايا المهمة التي تقاوم الأمراض المعدية.

5 خفض ضغط الدم:



يحتوي الفلفل الحلو على صبغة طبيعية تسمى كيرسيتين، هذه الصبغة هي جزء من مجموعة مركبات الفلافونويد ، وهي تعمل كمضاد أكسدة قوي في الجسم، تم ربط الكيرسيتين بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة ، بما في ذلك مكافحة الالتهاب ، ومكافحة الخلايا السرطانية ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وخفض ضغط الدم.