قمر رمضان فى التربيع الأول ويقترن بالمريخ فى مشهد بديع الليلة

كتب محمود راغب

يرصد قمر رمضان المبارك في طور التربيع الأول، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق قبل الظهر من الأفق الشمالي الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وسيظل القمر و المريخ في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علمًا بان هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا.

والكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الأرض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لا يزال لامعًا.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وبعد ذلك بساعات سوف يصل القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة ( 02:32 صباحًا بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.