قطار جديد يخرج عن مساره فى الولايات المتحدة الأمريكية

وكالات

خرج قطار شحن عن مساره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون أن يتسبب الحادث بوقوع إصابات أو تهديد للبيئة، حسبما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ المحلية.

وأفادت خدمة الإطفاء في منطقة سان برناردينو عبر "تويتر"، بتعرض قاطرتين و53 عربة محملة بخام الحديد للحادث.

وحسب موقع روسيا اليوم، "يتعامل متخصصون مع تسرب طفيف للوقود، ولا يوجد حاليا أي تهديد بيئي للسكان"، مضيفة أن الحادث لم يتسبب في حريق وأن أحدا لم يصب بأذى.

يأتي ذلك بعد ساعات على خروج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره في ولاية نورث داكوتا.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الولايات المتحدة شهدت خلال العقد الماضي خروج ما يزيد في المعدل عن ألف قطار عن المسار سنويا.