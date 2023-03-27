تسرب نفطي إثر جنوح قطار عن مساره فى ولاية نورث داكوتا الأمريكية

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وقوع حادث جديد في ولاية نورث داكوتا الأمريكية نتج عنه جنوح قطار عن مساره يحمل مواد خطرة.
وأفادت وكالة "فالي نيوز" اليوم الاثنين بأن "قطارا مكونا من 70 مقطورة خرج عن مساره، وتسربت منه المنتجات النفطية المستخدمة في إنتاج الأسفلت".
وقع الحادث في مقاطعة ريتشلاند بالقرب من بلدة ويندمير، ووفقا للسلطات المحلية، خرجت 31 عربة عن مسارها.
وخرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية في 16 مارس.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن "القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء".
وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.
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