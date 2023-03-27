تسرب نفطي إثر جنوح قطار عن مساره فى ولاية نورث داكوتا الأمريكية

وخرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية في 16 مارس.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن "القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء".

وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.