اليوم السابع
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فحص 1706 مرضى فى قافلة علاجية بقرية كفر المحمدية ميت غمر الدقهلية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:10 ص
فحص 1706 مرضى فى قافلة علاجية بقرية كفر المحمدية ميت غمر الدقهلية جانب من القافلة
الدقهليه شريف الديب

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين،  في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 16 كم .

 تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود،  منسق عام القوافل، وبحضور الدكتورة فايزة سليمان، و محسن السيد، و مدحت حلمي من لجنة اشراف الوزارة، حيث تم توقيع الكشف على 1706 مريضاً .
 
وقد ضمت 12 عيادات منهم 5 عيادات متنقلة: ( 2 باطنة،2اطقال ، تنظيم اسرة ) و 7 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
 
وقد جاء بيان القافلة تم الكشف فى عيادة الباطنة على 204 مريض ، وفى عيادة الأطفال على 213 مريض ، وفى عيادة الجراحة على 136  مريض ، وفى عيادة أنف وأذن على 212 مريض ، وفى عيادة العظام 203 مريض، وفى عيادة الرمد 175مريض، وفى عيادة الجلديه على  173 مريض، وفى عيادة الاسنان 164 مريض, وفى عيادة النسا وتنظيم أسرة 177  مريضة.
 
كما تم إجراء عدد 209 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 95 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 88 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 19 قراراً للعلاج على نفقة دولة .
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 31 ندوة تثقيفية، و 127 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
 

 


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