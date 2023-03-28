اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:34 م
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غلق 11 محلاً تجارياً لمخالفة شروط التعاقد فى حى المناخ ببورسعيد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:05 م
غلق 11 محلاً تجارياً لمخالفة شروط التعاقد فى حى المناخ ببورسعيد جانب من الحملة
بورسعيد - محمد عزام

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قامت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، اليوم الثلاثاء، بغلق وتشميع 11 محلاً تجارياً بمنطقة أبراج الحاسب الآلي "سكن كل المصريين"، لمخالفتهم شروط التعاقد والترخيص وتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة منذ سنوات.
 
يأتي ذلك استمرارا للحملات المكبرة التى قام بها تنفيذي الحي والإدارات المعنية؛ للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية لمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها والترخيص وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد من حيث سداد مستحقات الدولة فى مواعيدها.
 
وكان الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ قد شكل عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات، والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذاً لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح.
 
وأكد رئيس الحي، أن الهدف هو تأكيد الوضع القانوني والتيسير على المواطنين وتقديم الحلول القانونية، مؤكداً التشديد علي حسن معاملة المواطن وتقديم كافة سبل الدعم له.
 
تشميع احد المحلات
تشميع أحد المحلات

تشميع إحدى المحال
تشميع إحدى المحال

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


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