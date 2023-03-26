اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حى المناخ فى بورسعيد يُكرم 40 أما مثالية وقيادة نسائية من العاملين بالحى

الأحد، 26 مارس 2023 03:17 م
حى المناخ فى بورسعيد يُكرم 40 أما مثالية وقيادة نسائية من العاملين بالحى جانب من التكريم
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام حى المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري ، اليوم الأحد، إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات والقيادات النسائية بالحي واللاتي بلغ عددهن 40 سيدة، وذلك بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير الحي وإحسان أحمد عضو نقابة العاملين بالمحافظة.
 
وأكد رئيس حي المناخ، أن الإحتفالية جاءت كلمة شكر وعرفاناً بالجميل لكل أم وسيدة بورسعيدية والتي تملثهن قيادات وموظفات الحي، وكان لابد لنا أن نحتفي بهن قبل أن ينقضي شهر المرأة "مارس" الملئ بالمناسبات الخاصة بها. 
 
ولفت رئيس الحي، إلى أن المرأة شريكة للرجل في كافة مناحي الحياة ونري نماذج قيادية ناجحة علي كافة الأصعدة نفخر بها دوماً، وقدم "بكرى" شهادات تقدير وهدايا رمزية للمكرمات ،شارك في الإحتفالية لفيف من قيادات وموظفي حي المناخ ، وأقيم بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحى.
 
تكريم عدد من الأمهات بالحي
تكريم عدد من الأمهات بالحي

رئيس حي المناخ
رئيس حي المناخ

جانب من تكريم رئيس الحي
جانب من تكريم رئيس الحي
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

حي المناخ

رئيس حي المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة