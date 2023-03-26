حى المناخ فى بورسعيد يُكرم 40 أما مثالية وقيادة نسائية من العاملين بالحى

بورسعيد - محمد عزام

أقام حى المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري ، اليوم الأحد، إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات والقيادات النسائية بالحي واللاتي بلغ عددهن 40 سيدة، وذلك بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير الحي وإحسان أحمد عضو نقابة العاملين بالمحافظة.

وأكد رئيس حي المناخ، أن الإحتفالية جاءت كلمة شكر وعرفاناً بالجميل لكل أم وسيدة بورسعيدية والتي تملثهن قيادات وموظفات الحي، وكان لابد لنا أن نحتفي بهن قبل أن ينقضي شهر المرأة "مارس" الملئ بالمناسبات الخاصة بها.

ولفت رئيس الحي، إلى أن المرأة شريكة للرجل في كافة مناحي الحياة ونري نماذج قيادية ناجحة علي كافة الأصعدة نفخر بها دوماً، وقدم "بكرى" شهادات تقدير وهدايا رمزية للمكرمات ،شارك في الإحتفالية لفيف من قيادات وموظفي حي المناخ ، وأقيم بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحى.