اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عمرها 100 عام.. حكاية أقدم ورشة لصناعة الفوانيس في بنى سويف.. صور

الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:00 ص
عمرها 100 عام.. حكاية أقدم ورشة لصناعة الفوانيس في بنى سويف.. صور تصنيع الفوانيس
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
داخل شارع الديرى أحد شوارع بنى سويف العريقة، والذى يمتاز بالمبانى القديمة ذات الأشكال الجميلة، وأمام مسجد الديرى أحد اقدام مساجد المحافظة، تقع أقدم ورشة لصناعة الفوانيس فى صعيد مصر.
 
وقبل شهر رمضان وعلى مدار الشهر الكريم تتميز المنطقة بانتشار للفوانيس المعلقة أمام الورشة ذات الألوان المبهجة، لتكون علامة مميزة على وجود ورشة أولاد الحاج كمال جودة لصناعة الفوانيس.
 
لم يترك الاسطى عادل وشقيقة الأسطى حسن، المهنة التى ورثوها عن والدهم الحاج كمال جودة رحمة الله علية والذى يعد الأول فى هذة الصناعة داخل محافظة بنى سويف والذى ظل على مدار خمسون عاما فى العمل والفن فى صناعة الفوانيس قبل أن يعلم أولاده المهنة لتصبح الورشة صاحبة ال 100 عاما.
 
وقال الأسطى عادل، إنه واصل تاريخ والده فى صناعة الفوانيس، مشيراً إلى أنه يقوم بالعمل هو وشقيقة حسن وأحفادهم فى هذة الصناعة التى يعملان بها قبيل شهر رمضان بوقت كافى.
 
وأضاف الأسطى عادل أنهم فى الورشة لا يكتفون بصناعة الفوانيس فقط بل يقومون أيضا طوال العام بالعمل فى صناعة أفران الكنافة والحواوشى ومداخن المطاعم بأنوعها المختلفة.
 
وأوضح أن المهنة مازالت موجودة ولها زبائنها على الرغم من ظهور الفوانيس الحديثة ذات الألوان والأشكال والأحجام المختلفة مشيراً إلى أنهم يقومون بصناعة الفوانيس من الصاج والقصدير والصفيح وسط إقبال كبير من قبل المواطنيين، على الرغم من التقديم والتكنولوجيا الحديثة حيث تتميز صناعتهم بالجمال والروعة فى شكلها والتى تجذب إليهم الأطفال للشراء وحرص الكثير على الشراء.
 
تصنيع الفوانيس ببنى سويف
تصنيع الفوانيس ببنى سويف

تصنيع الفوانيس فى بنى سويف
تصنيع الفوانيس فى بنى سويف

صناعة الفوانيس ببنى
صناعة الفوانيس ببنى سويف

صناعة الفوانيس فى بنى سويف
صناعة الفوانيس فى بنى سويف

ورشة الأسطى عادل
ورشة الأسطى عادل

ورشة الأسطى كمال جودة
ورشة الأسطى كمال جودة

ورشة الحاج كمال جودة
ورشة الحاج كمال جودة

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

فوانيس رمضان

الفوانيس فى رمضان



الموضوعات المتعلقة

خشب ونحاس وصاج وبلاستيك كمان.. فوانيس رمضان أشكال وألوان

السبت، 25 مارس 2023 12:07 ص

ليالى المصريين بالخارج فى رمضان طعم تانى.. موائد الإفطار تجمعهم والزينة والفوانيس أبرز مظاهر الاحتفال.. الجالية المصرية بالنمسا تتجمع فى أكبر المساجد بصلاة التراويح.. والمصريون بجنيف يعلقون الزينة على منازلهم

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 م

طالبات الوادى الجديد يبدعن فى صناعة فوانيس رمضان من خامات البيئة

السبت، 25 مارس 2023 02:33 م

أشهر شوارع الإسكندرية فى زينة رمضان.. الورديان تتألق وتحصل على المركز الأول.. مجسمات رمضانية وفوانيس وأماكن للتصوير تنشر البهجة بين المواطنين.. والأهالى: عادة سنوية ننتظرها للشعور بالأجواء الرمضانية.. صور

الإثنين، 27 مارس 2023 02:00 ص

أكبر فانوس بالإسكندرية يتألق من جديد فى شهر رمضان للسنة السابعة على التوالى.. طوله يصل 16 طابقا ويشارك فى تنفيذه الجميع لإدخال البهجة والسرور عليهم.. والأهالى: جميع الأدوات بالجهود الذاتية من أهالى باكوس.. صور

الأحد، 26 مارس 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة