ضبط 9127 عبوة زبادى و315 كيلو جبن منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 9127 عبوة زبادى و315 كيلو جبن منتهية الصلاحية بطنطا والسنطة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات لمواجهة الغش التجاري وجشع تجار الأسواق.

وتشكلت الحملة من مفتشي الرقابة التموينية بالمديريه ضمت محمد الخولي، ناصر العفيفي، محمد فضل، محمود برغوث، ومفتشى الرقابة التجارية بالمديرية، محمد فوزى، أحمد فاروق، تامر الأشعل، وذلك لمتابعة حالة الاسواق بدائرة بندر طنطا و مركز السنطة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 9127 عبوة زبادي مختلفة الاحجام و مشروب زبادو منتهي الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات بأحد مخازن السلع الغذائية الغير مرخصة.

كما تم ضبط 315 كيلو جبن منتهي الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات بأحد المخازن الغير مرخصة.

كما تم ضبط 1500 كيلو زيوت لحام اطارات السيارات و الدراجات البخارية بمخزن غير مرخص غير مدون علي بعضها تاريخ الانتاج والانهاء والبعض الاخر مدون تاريخ الانتاج والانتهاء علي الكراتين الحاوية مخالف لما هو مدون علي العبوات الداخلية و غير مصحوب باي مستندات تدل علي مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بالمخالفات.