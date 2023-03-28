اليوم السابع
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ضبط مدير مصنع استولى على 380 ألف جنيه من مدرس نظير بيع أرض أملاك دوله

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:32 ص
ضبط مدير مصنع استولى على 380 ألف جنيه من مدرس نظير بيع أرض أملاك دوله كلابشات
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" منطقة وسط الصعيد" فرع سوهاج من ضبط مدير وشريك بمصنع خاص للإطارات المطاطه، لقيامه بالنصب على مدرس، يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج والإستيلاء منه على  380.000 ألف جنيه نظير بيع مساحة أرض خارج الزمام مساحتها عشرون فدان جنوب محافظة سوهاج " أملاك دولة " إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بورود محضر لمركز البلينا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو أحمد م ب ا 44 سنة مدرس ويقيم دائرة المركز بتضرره من المدعو أحمد ع ا ا 41 سنة مدير وشريك بمصنع خاص للإطارات المطاطه ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ مالي قدره " 380.000 " ثلاثمائة وثمانون ألف جنيهاً نظير بيع مساحة أرض خارج الزمام مساحتها عشرون فدان جنوب محافظة سوهاج " أملاك دولة " إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبلغ المالي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 



 

 


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