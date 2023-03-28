ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى مراكز كفر الشيخ، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة إلى الاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة.

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، والمهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمشاركة كافة الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة بيلا.

شارك في الحملة، محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة، ومحمد البيلي، ووليد خير الله، بجهاز حماية المستهلك، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، والدكتور عبد الحميد محمود وربيع حافظ وهاني عبد القادر، بإدارة بيلا الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا، لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تضمنت 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب محضرين بمضبوطات سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر بمضبوطات سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتابع اللواءعمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق،وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وتمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر متنوعه.

وقاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس الحملات عل المخابز، وأسفرت عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 4 نقص وزن، و2 مواصفات، ومحضر توقف، ومحضر عدم الاعلان، و2 نظافة، و 2 شهادة صحية.

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس علي أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وضبط الأسعار والتأكد من ان اللحوم صالحة وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن ضبط مواد غذائية غير صالحة، 10 زجاجة زيت طعام خليط فئه الواحد لتر مدعم، و5 كراتين اندومي طعم الفراخ تحتوي على 190 كيس منتهية الصلاحية، و4 كراتين اندومي طعم السجق تحتوي على 145 كيس منتهية الصلاحية، و 6 تشكيله جامبو (حلويات) منتهية الصلاحية، و 9 جرادل صغيرة مشروب بطعم البرتقال (حلويات ) منتهية الصلاحية، و30 باكو كرواسون محشى مربى فراوله منتهي الصلاحية، و10 أكياس شاي ليبتون عبوة اقتصادية خاصة بالفنادق والمطاعم غير مصرح بها في الجملة أو التجزئة.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات عل الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، منها محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحوم مفرومة مجهولة المصدر، ومحضر مزاولة نشاط بدون رخصة، ومحضر سلع منتهية الصلاحية.



ضبط سلع غذائي منتهية الصلاحية



جانب من الحملات ببيلا



جانب من الحملت بمخابز بمطوبس



حملات على الاسواق بقلين



حملات عل المخابز بمطوبس



حملات عل الاسواق بقلين



حملات على الاسوتاق ببلطيم