صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الثلاثاء على رأسها الموارد الأساسية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وصعد قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وقفز قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.6%، وهبطت قطاعات الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.2%، على التوالى، ثم قطاعى مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 360.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 8.02%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.6 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 199.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 116.8 مليون جنيه، 68.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 15906 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 18978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3350 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.