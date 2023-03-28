تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 15906 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 18978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.