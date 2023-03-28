اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:03 م
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"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ 8 آلاف سيدة خلال شهر فبراير الماضى

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:43 م
"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ 8 آلاف سيدة خلال شهر فبراير الماضى جانب من الخدمات
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 8 آلاف و830 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر فبراير الماضى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك فى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه ،أوضح دكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.
 
 
 
 


 

 


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