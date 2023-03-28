وجاء على الموقع الرسمي لوكالة رصد الزلازل اليابانية، أن مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا تحت سطح البحر قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري اليابانية، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.. فيما لم يتم التحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).