طوكيو (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، محافظة أومورى شمال شرقى اليابان.

وجاء على الموقع الرسمي لوكالة رصد الزلازل اليابانية، أن مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا تحت سطح البحر قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري اليابانية، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.. فيما لم يتم التحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).

يذكر أن المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل " "EMSC، أفاد بتسجيل هزات أرضية الجمعة الماضية، قبالة سواحل اليابان بقوة 5.4 درجة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 621 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوكوسوكا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 428 ألف نسمة وتقع في جزيرة هونشو.

وأشار بيان المركز الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 60 كلم.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الأرضية، ولم ترد كذلك معلومات عن احتمال حدوث تسونامي بسبب الهزات.