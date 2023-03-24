زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب سواحل اليابان

وكالات الأنباء

أفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل " "EMSC، بتسجيل هزات أرضية اليوم الجمعة، قبالة سواحل اليابان بقوة 5.4 درجة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 621 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوكوسوكا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 428 ألف نسمة وتقع في جزيرة هونشو.

وأشار بيان المركز الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 60 كلم.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الأرضية، ولم ترد كذلك معلومات عن احتمال حدوث تسونامي بسبب الهزات.

يذكر أن فى 11 مارس 2011 ، تسبب أكبر زلزال تم تسجيله في اليابان في دمار هائل وأدى تسونامي الذي أعقب ذلك إلى تدمير منطقة توهوكو في شمال شرق هونشو علاوة على الدمار المروع بالفعل وفقدان الأرواح ، تسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في حدوث كارثة نووية في محطة فوكوشيما دايتشي النووية وتعتبر كارثة فوكوشيما ثاني أسوأ كارثة نووية في التاريخ ، مما أجبر أكثر من 100،000 شخص على الانتقال من مساكنهم.

خلال حالة الطوارئ، تم إغلاق كل من المفاعلات النووية الثلاثة العاملة في محطة فوكوشيما بنجاح، لكن الطاقة الاحتياطية وأنظمة التبريد فشلت نتيجة لذلك، تسببت الحرارة المتبقية في ذوبان قضبان الوقود في المفاعلات الثلاثة جزئيًا وبينما كانت أطقم العمل تفتش في الأنقاض بحثًا عن ناجين وتعثرت الأمة من الزلزال والتسونامي الذي أعقبه، تكشفت الكارثة النووية على مدار عدة أيام.

انفجر المفاعلان 1 و 3 في 12 و 14 مارس ، على التوالي ، مما دفع الحكومة إلى إخلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترًا، أدى انفجار آخر في المبنى الذي يضم المفاعل 2 في 15 مارس إلى إطلاق المزيد من الإشعاع ، وغادر آلاف الأشخاص منازلهم حيث استخدم العمال المروحيات وخراطيم المياه ومضخات مياه البحر في محاولة لتبريد المنشأة شديدة السخونة حسب موقع هيستورى.