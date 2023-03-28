زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة "إيلوكوس نورت" بالفلبين

أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4.6درجة ضرب مقاطعة "إيلوكوس نورت".
وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 1.51 ظهرا بالتوقيت المحلي للبلاد وعلى بعد حوالي 56 كيلومترا شمال غرب بلدية "بورجوس"، مشيرة إلى أنه وقع على عمق حوالي 12 كيلومترا.
ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل، حيث إنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادئ.
يذكر أن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل أعلن الأربعاء الماضى، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة دافاو أورينتال جنوبى البلاد، دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا.
وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب على عمق 43 كيلومترا، مرجحا ألا تتسبب هذه الهزة الأرضية في وقوع خسائر مادية.
يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة