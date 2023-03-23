زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالى الفلبين

كتب محمد جمال

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة "كاجايان" شمالى الفلبين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من جزيرة /دالوبيرى/ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 15 كيلومترا.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكرأن، أعلنت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم البنجاب شرقى باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية، فى بيان لها اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومتراً بالقرب من مدينة سرقودها، وشعر به سكان إقليم البنجاب.

وفى تركيا، ضرب زلزال مدينة كهرمان مرعش، وهي احدي المناطق التي تضررت بشكل كبير في زلزال 6 فبراير الماضى.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال الذى بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، كان فى مقاطعة كهرمان مرعش، تماماً مثل الزلازل السابقة.