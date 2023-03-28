روسيا: سنواصل المطالبة بتحقيق دولي في انفجارات «نورد ستريم»

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية « الكرملين »، إنها ستواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجارات، التي استهدفت خطوط أنابيب غاز نورد ستريم المارة تحت بحر البلطيق العام الماضي، الثلاثاء، بعد الإخفاق في حشد دعم لإجراء تحقيق في الأمم المتحدة، وذلك حسبما نقلت « القاهرة الإخبارية ».

وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق حيادي من أجل كشف الجناة.

وأضاف بيسكوف، خلال إفادة صحفية يومية: «سنفعل كل ما بوسعنا لمواصلة الإصرار على فتح تحقيق دولي»، لكنه لم يتطرق لخطوات موسكو المقبلة.

وفشلت روسيا، الإثنين، في إقناع مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات، التي وقعت في سبتمبر، وتسببت في تصدعات بخطوط نورد ستريم الواصلة بين روسيا وألمانيا وتسرب الغاز إلى البلطيق.