رفض دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كره شهير

كتبت أسماء شلبي

قضت محكمة الأسرة بالجيزة، برفض دعوى إثبات نسب، أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير.

وشهدت الجلسات السابقة تأجيل الدعوى لأخذ رأي النيابة والمذكرات، وقدم محامى اللاعب عدة حوافظ، منها صورة رسمية من المحضر الإدارى بقسم الهرم، وشهادة من جدول محكمة الأسرة وصورة ضوئية من عريضة إثبات النسب.

وقالت السيدة في المحضر الذى حررته بقسم شرطة الهرم، إنها تزوجت من اللاعب عرفيا يوم 5 مارس الماضي بواسطة محام، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة المختصة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق.

كانت سيدة قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.