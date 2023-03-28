اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اليونان يدعو إلى إجراء انتخابات عامة 21 مايو المقبل

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:09 م
رئيس وزراء اليونان يدعو إلى إجراء انتخابات عامة 21 مايو المقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس
أثينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات عامة فى 21 مايو المقبل، وذلك فى أعقاب كارثة حادث القطار التى أدت إلى تراجع شعبية حزبه فى استطلاعات الرأى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن ميتسوتاكيس "55 عاما" وهو نجل رئيس الوزراء الراحل قسطنطين ميتسوتاكيس، ظل يتمتع بشعبية طوال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، لكن في الآونة الأخيرة، تضررت سمعته بسبب فشل الحكومة في حماية سلامة شبكة السكك الحديدية.

وخلف حادث القطار الذي وقع في 28 فبراير الماضي بشمال اليونان 57 قتيلا، وأثارت الكارثة غضب الرأي العام، ما أدى إلى تراجع شعبية حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.

ورجحت الشبكة الإخبارية ألا تسفر الانتخابات عن حكومة جديدة.

 

 


اليونان

رئيس وزراء اليونان

اخبار اليونان

حادث قطار اليونان

انتخابات اليونان



الموضوعات المتعلقة

اليونان تنهى الاستخدام الإجبارى لأقنعة الوجه فى وسائل النقل العام

الإثنين، 27 مارس 2023 11:01 ص

اليونان تستأنف خدمات القطارات المعلقة بعد حادث تصادم القطارين

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:49 م

مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا يوضح آخر ما وصلت إليه مظاهرات اليونان

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:20 م

استئناف خدمات القطارات فى اليونان بعد 3 أسابيع من حادث تصادم القطارين

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:37 م

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان بسبب حادث القطار المميت

الإثنين، 20 مارس 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة