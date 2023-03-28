رئيس وزراء اليونان يدعو إلى إجراء انتخابات عامة 21 مايو المقبل

أثينا (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات عامة فى 21 مايو المقبل، وذلك فى أعقاب كارثة حادث القطار التى أدت إلى تراجع شعبية حزبه فى استطلاعات الرأى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن ميتسوتاكيس "55 عاما" وهو نجل رئيس الوزراء الراحل قسطنطين ميتسوتاكيس، ظل يتمتع بشعبية طوال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، لكن في الآونة الأخيرة، تضررت سمعته بسبب فشل الحكومة في حماية سلامة شبكة السكك الحديدية.

وخلف حادث القطار الذي وقع في 28 فبراير الماضي بشمال اليونان 57 قتيلا، وأثارت الكارثة غضب الرأي العام، ما أدى إلى تراجع شعبية حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.

ورجحت الشبكة الإخبارية ألا تسفر الانتخابات عن حكومة جديدة.