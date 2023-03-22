اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 10:35 م
أكرم القصاص
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اليونان تستأنف خدمات القطارات المعلقة بعد حادث تصادم القطارين

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:49 م
اليونان تستأنف خدمات القطارات المعلقة بعد حادث تصادم القطارين حادث تصادم القطارين
أ ش أ

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أعادت اليونان، فتح بعض خطوط القطارات اليوم الأربعاء، بعد مرور ثلاثة أسابيع من وقوع حادث تصادم قطارين مميت، أجبر السلطات على تعليق خدمات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، بسبب وجود مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إجراء انتخابات مبكرة فى مايو المقبل.


وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية - على موقعها الإلكتروني اليوم - أن جميع خدمات الركاب والشحن قد توقفت منذ حادث تصادم قطار ركاب وقطار بضائع على متنهما أكثر من 350 شخصا في 28 فبراير الماضي، بالقرب من مدينة لاريسا اليونانية، مما أسفر عن مقتل 57 شخصا.


وقد أثار الحادث احتجاجات جماهيرية بسبب أوجه القصور في السلامة على الطرق؛ وهو ما يعد إرثا للأزمة المالية التي ضربت اليونان واستمرت لمدة عقد من الزمان وانتهت في عام 2018.


القطار

حادث تصادم القطارين

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