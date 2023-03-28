رئيس أشمون يشهد استلام أول دفعة من "سلة الغذاء" لتوزيعها على الأولى بالرعاية

شهد المهندس خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون إستلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء لعام 2023 والمقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق مركز أشمون من خلال وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة ، محمد العباسي سكرتير عام المجلس، سلوى عبد ربه مدير إدارة التضامن الإجتماعي بأشمون، والشيخ حمدي بلتاجي مدير إدارة أوقاف أشمون، حيث تم استلام 1200 سلة طعام من إجمالي 16000 ألف سلة مواد غذائية سيتم توزيعها علي الفئات المستهدفة من المواطنين بالمركز والمدينة خلال شهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار مشروع سلة الغذاء الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية وزير الأوقاف و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزارة مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وأشار النمر أن مشروع " سلة الغذاء " من أهم مشروعات التكافل الإجتماعي ، إذ يسهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية، مضيفاً أن هناك خطة لتوزيع سلة الغذاء بالتنسيق مع إدارة التضامن الإجتماعي بأشمون لضمان الوصول للأسر الغير قادرين بنطاق قري مركز ومدينة أشمون وتحسين حياتهم المعيشية .

من جانبه، قدم النمر الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مثمناً دوره الفعال في دعم ورعاية الأهالي البسطاء وإستمرارة في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع القري وتوفير حياة كريمة لهم .