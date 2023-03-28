ديلى ميل: الأمير هارى لن يقابل أفراد العائلة خلال زيارته السريعة لبريطانيا

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن العائلة الملكية ليس لديها خطط لمقابلة الأمير هارى دوق ساسكس، خلال زيارته السريعة إلى المملكة المتحدة، إذ يواصل الملك تشارلز، مهام عمله، من هاى جروف، منزله في جلوسيسترشاير، قبل السفر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى ألمانيا.

وكشفت مصادر مقربة من الأمير هاري أنه اتصل بوالده لإعلامه بأنه سيكون في المملكة المتحدة، إلا أنه تم إبلاغه بأن الملك "مشغول"، كما أنه فيما يبدو أن شقيقه الأمير وليام، أمير ويلز، يقيم مع أسرته، ويقضى وقتا مع أطفاله، الذين يستمتعون بإجازة عيد الفصح.



الأمير هارى

في وقت سابق من هذا العام، كشفت صحيفة ديلى ميل أن تشارلز ووليام قد أصيبا بجرح عميق، وغضب شديد من هجوم هاري المتكررعلى عائلته، لا سيما في مذكراته المثيرة للجدل "الاحتياطى"، وعلى الرغم من أنه تم دعوة هارى وميجان ماركل لحضور تتويج الملك تشارلز في مايو، إلا أنه لم ترد أي كلمة عن قبول الدعوة حتى الآن.

​ظهور مفاجئ للأمير هارى فى محكمة لندن

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الأمير هارى، دوق ساسكس، وصل أمس الاثنين إلى المحكمة العليا في لندن، حيث ظهر مبتسماً هذا الصباح للكاميرات فى ظهور بشكل مفاجئ خلال جلسة استماع تتعلق بقضية الخصوصية، ودخل دوق ساسكس إلى المحكمة العليا فى لندن محاطًا بحراسه الشخصيين.

عاد هارى بصورة مفاجئة، إلى المملكة المتحدة حيث يأمل فى كسب معركة أخرى ضد الناشرين Associated Newspapers Limited (ANL)، فيما تجمع الصحفيين والجمهور خارج المحكمة لرؤيته، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واصطدم أحد المصورين بالأمير هارى قبل أن يدفعه الأمن بسرعة إلى الجانب، لتأمين هارى، والقضية تتعلق بنشر وجمع معلومات بشكل غير قانونى، ونشرها فى عناوين صحف ورقية بما فى ذلك صحيفة "ديلى ميل"، وفى العام الماضى، فاز الأمير هارى فى معركة قضائية ضد صحيفة ديلى ميل، بتهمة التشهير.

المقال الذى نُشر فى فبراير 2022 كان تحت عنوان: "حصريًا: كيف حاول الأمير هارى إبقاء معركته القانونية مع الحكومة بشأن حراس الشرطة سراً ... ثم، يعد دقائق فقط من انتشار القصة، ونشر الموضوع، حاول مسئولو العلاقات العامة للأمير هارى وضع التركيز على النزاع ورفعوا قضية على الصحيفة، واستطاعوا الفوز فى هذه المعركة القانونية.