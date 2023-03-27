ظهور مفاجئ للأمير هارى فى محكمة لندن خلال جلسة تتعلق بقضية الخصوصية.. صور

كتبت ريهام عبد الله

وصل الأمير هارى، دوق ساسكس، إلى المحكمة العليا في لندن، حيث ظهر مبتسماً هذا الصباح للكاميرات فى ظهور بشكل مفاجئ خلال جلسة استماع تتعلق بقضية الخصوصية، ودخل دوق ساسكس إلى المحكمة العليا فى لندن محاطًا بحراسه الشخصيين.

عاد هارى بصورة مفاجئة، إلى المملكة المتحدة حيث يأمل فى كسب معركة أخرى ضد الناشرين Associated Newspapers Limited (ANL)، فيما تجمع الصحفيين والجمهور خارج المحكمة لرؤيته، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واصطدم أحد المصورين بالأمير هارى قبل أن يدفعه الأمن بسرعة إلى الجانب، لتأمين هارى، والقضية تتعلق بنشر وجمع معلومات بشكل غير قانونى، ونشرها فى عناوين صحف ورقية بما فى ذلك صحيفة "ديلى ميل"، وفى العام الماضى، فاز الأمير هارى فى معركة قضائية ضد صحيفة ديلى ميل، بتهمة التشهير.

المقال الذى نُشر فى فبراير 2022 كان تحت عنوان: "حصريًا: كيف حاول الأمير هارى إبقاء معركته القانونية مع الحكومة بشأن حراس الشرطة سراً ... ثم، يعد دقائق فقط من انتشار القصة، ونشر الموضوع، حاول مسئولو العلاقات العامة للأمير هارى وضع التركيز على النزاع ورفعوا قضية على الصحيفة، واستطاعوا الفوز فى هذه المعركة القانونية.



الأمير هارى يصل المحكمة

محامٍ أمريكى يحذر الأمير هارى من تعاطى المخدرات

وفى سياق آخر، يشار إلى أن محامٍ أمريكى حذر من أن اعتراف الأمير هارى بتعاطى المخدرات قد يهدد تأشيرته إلى الولايات المتحدة، حيث أصر على أنه "لا استثناء لكونه فرد من العائلة المالكة".

كشف دوق ساسكس فى مذكراته الأخيرة "الاحتياطى"، والمقابلات التليفزيونية أنه تعاطى الكوكايين والقنب فى الماضى، وكشفت "ديلى ميل "البريطانية، كيف يواجه دوق ساسكس الآن دعوات للكشف عن طلب تأشيرة الولايات المتحدة، الخاصة بالأمير هارى لمعرفة ما إذا كان قد اعترف بتعاطى المخدرات قبل الهجرة إلى كاليفورنيا مع ميجان ماركل فى عام 2020 أم لا.

وتقول مؤسسة Heritage Foundation ومقرها واشنطن العاصمة، إنه يجب الآن الإفراج عن طلب التأشيرة الخاص به حتى يتمكن دافع الضرائب الأمريكى من فهم ما إذا كان هارى قد أعلن عن تعاطيه للمخدرات، قبل طلب الهجرة أم لا.

ويفرض قانون الهجرة الأمريكى عقوبات قاسية على الكذب على مسئولى الهجرة، بما فى ذلك الترحيل والمنع من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.



الأمير هارى

الاعتراف بتعاطى المخدرات قد يحرم هارى من تأشيرة الولايات المتحدة

قالت المدعية العامة الفيدرالية السابقة نعمة رحمانى "عادة ما يكون الاعتراف بتعاطى المخدرات سببًا لرفض التأشيرة، وهذا يعنى أنه كان يجب رفض تأشيرة الأمير هارى أو إلغاؤها لأنه اعترف باستخدام الكوكايين والفطر والمخدرات الأخرى.. لا يوجد استثناء للملكية أو الاستخدام الترفيهى".