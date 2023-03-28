حياة كريمة فى أسوان.. قرب تشغيل المشروعات الخدمية بقرى غرب سهيل (صور)

أسوان - صلاح المسن

يتواصل قطار الإنجازات، بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في قرى محافظة أسوان، ويجري العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات .

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة للسكان .

ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر بأنحاء محافظة أسوان.

ومن القري المستهدفة قرية غرب أسوان، من المستهدف أن تخدم 28 ألف من المواطنين والأهالى موزرعين على 28 قرية فرعية ونجع وتابع، وجاري رفع نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بقرى غرب أسوان وغرب سهيل، لتحقيق معدلات إنجاز بمشروعات المبادرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، حيث يجري العمل علي قدم وساق لنهو6 محطات للرفع والمعالجة، تضم محطات المداب والشديد والفرس والجرانيس والبليدة وغرب سهيل حيث تراوحت معدلات التنفيذ فيها ما بين 50 إلى 80%.

ومن المشروعات الجارية الكبري بقرية غرب أسوان والنجوع التابعة، مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى، والذى يشمل إنشاء خمس محطات رفع، بالإضافه لمحطة المعالجة، حيث جارى توصيل شبكات وخطوط الإنحدار بأطوال 49 كيلو متر بنسبة 80 %، بجانب إنشاء محطة المعالجة بنسبة 80 % أيضاً، فيما جارى إنشاء محطات الرفع، وتجري في قري غرب أسوان ايضا عدة مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء، علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية بقروي غرب أسوان، يأتي ذلك بالتوازي مع مشروع الإحلال الكلى لمدرسة عبدالعظيم فضل الإبتدائية بنسبة تنفيذ وصلت 40% .

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،

وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية. حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .































