جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من سماد اليوريا

كتب أحمد مصطفى

تمكنت رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط بالتنسيق مع مباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من سماد اليوريا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 1449 لسنة 2023 صادر بإسم شركة خ . ا . ا للتصدير ، والصنف طبقا للمستندات المقدمة 2 حاوية أسمدة زراعية بند 3105 مصدرة إلى رومانيا .

وتم تشكيل لجنة من محمد نور مدير ادارة حركة الصادر وعصام الهجرسى ومحمد أبورية وأحمد الزينى مأمورى الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة ومحمود نور ومصطفى يوسف مديرى التعريفة ومحمد السعيد وهيثم الاطروش بمكافحة التهرب الجمركي لمعاينة الحاويتين حيث تبين وجود 50 سلينج باج بوزن 50 طن و640 كيلوجرام من سماد اليوريا، وهو من الأسمدة الأزوتيية بند جمركى رقم 0231 وتستلزم وجود موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد قيام الشركة بتوريد الكميات المطلوبة بنسبة 55٪ من الإنتاج الشهرى للوزارة قبل إتمام التصدير .

وتم العرض على إدارة الفتوى بالشئون القانونية فأفادت بأن الواقعه تعتبر تهرب جمركى طبقا لنص الماده 77 من القانون 207 لسنه 2020 .

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مليون و431 الفا و714 جنيه.

قررأشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.